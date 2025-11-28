Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kastamonu İnebolu'dan Bursa'ya uzanan bir devrimin hikâyesinin anlatıldığı 'Bir Devrin Hikâyesi Şapka' sergisi, Hünkâr Köşkü Müzesi'nde ziyarete açıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın Şapka ve Kıyafet İnkılabının 100. yılı kapsamında hazırladığı 'Bir Devrin Hikâyesi Şapka' sergisi, Hünkâr Köşkü Müzesi'nde Bursalıların beğenisine sunuldu.

Sergi, şapka ve kıyafet devriminin halk üzerindeki etkilerini ve kabul sürecini belge ve görsellerle gözler önüne seriyor.

Serginin açılışında konuşan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, 'Şapka ve Kıyafet İnkılabı, toplumsal dönüşümün en görünür adımlarından biriydi. Atatürk'ün Bursa ziyaretleri, bu dönüşümün Anadolu'daki karşılığını görmek açısından büyük önem taşıdı. Hünkâr Köşkü ise bu sürecin en özel tanıklarından biri oldu. Bu sergiyle hem devrimin 100. yılını andık, hem de Bursa'nın bu süreçteki rolünü yeniden hatırlattık' dedi.

Sergi, 26 Ekim 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.