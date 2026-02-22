Kocaeli'de çağdaş sanatın önemli isimlerini bir araya getiren 'Binbir Gece Resimleri - Düşler Atlası' sergisi kapılarını açtı. Sekiz sanatçının, masallardan ilham alan soyut ve çağdaş yorumları sanatseverlerden tam not aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde açılan sergi, İzmit Millet Bahçesi içindeki Kocaeli Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 'Binbir Gece' masallarından esinlenen eserler, soyut dünyanın zenginliğini farklı teknik ve anlatım biçimleriyle tuvallere taşıdı.

Serginin küratörlüğünü kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Uğur Batı yaptı. Batı, ulusal ve uluslararası ölçekte üretim yapan 7 ressam ile 1 baskı sanatçısını aynı çatı altında buluşturarak 100'ün üzerinde eseri Kocaeli'ye kazandırdı. Sergi, teknik çeşitliliği ve anlatı zenginliğiyle adeta bir 'düş atlası' niteliği taşıyor.

DENİZİN MASALI: MUSTAFA GÜNEN

Uluslararası müzayede evlerinde eserleri yer alan Mustafa Günen, deniz temalı kompozisyonlarıyla sergide dikkat çekiyor. Dalga, ışık ve ufuk çizgisini yalnızca doğa unsuru olarak değil, bir masalın başlangıcı gibi kurgulayan sanatçı, izleyiciyi anlatının içine davet ediyor.

KENTİN METAFORLARI: FERRUH KARAKAŞLI

Neo-ekspresyonist ve pop-sürrealist yaklaşımıyla bilinen Ferruh Karakaşlı, kent yaşamını metaforik figürlerle yorumluyor. Uluslararası sergilerde yer alan sanatçının eserleri, çağdaş dünyanın katmanlı yapısını renk ve figür üzerinden sorguluyor.

ANADOLU'NUN RİTMİ: HALİME TÜRKYILMAZ

Doğal kum ve minerallerle geliştirdiği özgün tekniğiyle tanınan Halime Türkyılmaz, Anadolu'nun emeğini ve kültürel hafızasını sembolik anlatımlarla görünür kılıyor.

GENÇ BİR YORUM: MELİSA ÖZGÜR

Serginin genç isimlerinden Melisa Özgür, geometrik soyutlama ve kozmik motifleri buluşturan kompozisyonlarıyla dikkat çekiyor. Katmanlı yüzeyler ve güçlü renk enerjisi, izleyiciye yeni bir görsel deneyim sunuyor.

MÜREKKEBİN İZİNDE: PINAR TINÇ

Pınar Tınç, çini mürekkebi tekniğiyle geliştirdiği özgün diliyle sergiye mistik ve içe dönük bir derinlik katıyor. Kullandığı mürekkeplerin büyük bölümünü kendisi üreten sanatçı, malzemeyle kurduğu bağı eserlerine yansıtıyor.

RENGİN LİRİK GÜCÜ: YASEMEN LATİFE AYVAZ

Yasemen Latife Ayvaz, lirik soyutlamalarıyla kent, insan ve kültür arasında çok katmanlı bir bağ kuruyor. Renk kullanımındaki ustalığı serginin öne çıkan unsurlarından biri.

MEKÂNA DOKUNAN SANAT: SEBAHATTİN GÜNDOĞDU

Seramik, taş ve cam üzerine mozaik çalışmalarıyla tanınan Sebahattin Gündoğdu, yüzey-ışık-renk ilişkisini güçlü kompozisyonlarla ele alıyor. Eserleri sergiye mekânsal bir derinlik kazandırıyor.

BASKI SANATINDA USTALIK: HAYRETTİN SUSAM

Sergide yer alan tek baskı sanatçısı Hayrettin Susam ise farklı yüzeylere uyguladığı teknik ustalığıyla dikkat çekiyor.

6 MART'A KADAR ZİYARETE AÇIK

'Binbir Gece Resimleri - Düşler Atlası' sergisi, 6 Mart Cuma gününe kadar (Pazartesi hariç) her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

2 bin 200 metrekarelik alanı ve 360 derece sahnesiyle kısa sürede kentin kültür-sanat merkezlerinden biri haline gelen Kocaeli Sanat Galerisi, sergiyle birlikte şehrin sanat hafızasına yeni bir sayfa ekliyor.