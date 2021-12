Türkiye'nin İlim Yayma Ödülleri 2. kez sahiplerini buldu

Türkiye’deki ilmi çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve Türkiye’nin en büyük akademik ödülleri olarak nitelendirilen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde iki yıllık bir hazırlık, başvuru ve değerlendirme süreci sonrasında 3 kategoride belirlenen isimler açıklandı.

Türkiye’nin ve özellikle bilim dünyasının aylardır merakla beklediği İlim Yayma Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. İlim Yayma Vakfı ve ilim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi. İlk olarak 2017 yılında gündeme gelen ve 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ni kazanan isimler ödülleri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop veAk Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın ödül takdimleriyle sahiplerini bulmuş oldu. aldılar. Akademi, bilim, sanat, iş dünyası, siyaset ve medya camiasından çok sayıda isim İlim Yayma Ödülleri gecesi için Dolmabahçe Sarayı’nda buluştu.

İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. Üç farklı kategorideki; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar iki yılda bir düzenlenen büyük törenle onurlandırılıyor.

Toplam 1111 Başvuru Alındı

Bu sene ikincisi gerçekleşen ödül gecesine gösterilen ilgi İlim Yayma Ödülleri’ne olan güvenin ve inancın bir göstergesi oldu. 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eren İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı başvuru sürecinde, toplam 1111 başvuru alındı. Başvurular arasında 159 üniversite ve 34 diğer kurum ve kuruluştan %38’i kadın, %62’si erkek adaylardan oluştu. Başvurusu gerçekleştirilen temel eser türlerinde; deneysel araştırma, tez, kitap, makale, patent, uygulama ve ürün geliştirme yer aldı.

Ödül Kazanan İsimlere Büyük Alkış

Bini aşkın başvuru arasından belirlenen üç isim, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninde yoğun alkışlar arasında açıklandı. İlim Yayma Ödülleri 2021’de “Büyük ödül”, bilim dünyasında “Suyun Profesörü” olarak bilinen “Nobel Ödül Beraatı”sahibi ve Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü’nden biri olarak seçilen Prof. Dr. Zekai Şen’e verildi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü ise kimya alanındaki araştırma ve çalışmalarıyla akademik dünyada öne çıkan Prof. Dr. Mustafa Soylak’a verildi.Sosyal Bilimler Ödülü’ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan “Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı” adlı temel eseri ile layık görüldü. İlim Yayma Ödülleri’nde Büyük Ödül 600 bin lira, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Ödülleri ise 200'er bin lira ile mükâfatlandırıldı.

Ödüllere Seçkin Kurumlardan Önemli Destek

“Türkiye’nin saygın ve prestijli akademik ödülü” hedefiyle düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ne Türkiye’nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği verdi. TURKCELL, HAYAT Holding, TOSYALI Holding ve MNG Şirketler Grubu’nun ana sponsoru olduğu ödüllerde, ASELSAN, AKSA Enerji, EMLAK Konut, MEMORIAL platin sponsor; TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), Megasan, EVYAP, Torkam Holding ise altın sponsor olarak yer aldı. Ödüllerin iletişim sponsorluğunu ise Demirören Medya üstlendi.

“Suyun Profesörü Zekai Şen”

“Büyük Ödül”e Prof. Dr. Zekai Şen Layık Görüldü

2021 İlim Yayma Ödülleri’nde “Büyük Ödül”e layık görülen Nobel Ödül Beraatı sahibi Prof. Dr. Zekai Şen Türkiye ve uluslararası bilim camiasında Hidroloji, Hidroenerji Uzmanı, Bilim ve Tarihçisi, Dünyanın 500 bilim öncüsünden biri, İnşaat Yüksek Mühendisi, Akademisyen, Profesör ve Yazar olarak tanınıyor.

1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Betonarme dalından Yüksek Mühendis olarak mezun olan Şen, neredeyse tüm hayatını bilime ve araştırmaya adadı. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere'den, 1972 yılında ''Imperial College of Science and Technology''den Su Bilimleri dalında Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science (M. Sc.) derecelerini alan Prof. Zekai Şen, 1974 yılında Stokastik Modelleme ve Hidrolojide Uygulamaları konusunda ''University of London''dan Philosophy of Doctorate (Ph. D.) derecesi alarak Türkiye'ye döndü. 1982-1992 yılları arasında Suudi Arabistan King Abdulaziz University, Yer Bilimleri Fakültesi, Hidrojeoloji bölümünde başkan ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1984 yılında Suudi Arabistan'da Profesör oldu.

1992-2002 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünde başkanlık ve öğretim üyeliği yaparak su, meteoroloji, iklim değişikliği ile yenilenebilir enerji konularında bilimsel araştırmalarda bulundu… 2002-2005 yılları arasında Petrol Bakanlığına bağlı Saudi Geological Survey isimli araştırma kurumunda Zemzem Suyu Araştırma ve Geliştirme kısmında müsteşar olarak çalıştı.

2005 Ekim ayında Türkiye'ye dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Hidrolik Ana Bilim Dalında çalışmalarına başladı. Kendisine 1978 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1993 yılında da TÜBİTAK Bilim Ödülü verildi. American Biography Institute tarafından dünyadaki 500 bilim öncüsü arasında seçildi. 2004-2008 yılları arasında devam eden UNESCO İklim Değişikliği Panelinde (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 2002-2007 yılları arasında Türkiye'yi temsil etmiş ve çalıştığı takıma Nobel Barış Ödülü, kendisine de bu konuda Nobel Ödül beraatı verildi.

Su Vakfı başkanlığını da yürütmekte olan Prof. Şen, Amerikan Hidroloji Enstitüsü tarafından kendisine 1982 yılında Profesyonel Su Bilimcisi ünvanı ve mühürü verildi. Dr. Zekâi Şen’in diğer önemli bir hizmeti çok fazla sayıda araştırmacıya verdiği tez hazırlama desteği ve yayın editörlüğü yardımlarıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası arenada yüzlerce araştırmacının gönderdiği çalışmaları hızlıca edit etmekte ve hiçbir karşılık beklemeden tavsiyelerde bulunarak çalışmalara önemli katkılar sunmaktadır.

Şen’in Google Scholar’daki h-indeksi 53, diğer uluslararası hakemli dergilerde makale çalışması 400, Toplam atıf sayısı 10975’tir. Ayrıca 16 uluslararası (İngilizce, Arapça) ve 30 ulusal kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplardan bir tanesi (Solar Energy Principles) Çin’ceye tercüme edilmiş ve bazı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Türkçe yazdığı kitapların sayısı 40 kadardır.

İTÜ’den emekliliğinden sonra çalışmalarına İstanbul Medipol Üniversitesi’nde devam etmekte olan Prof. Dr. Zekai Şen, birçok yeni bilimsel yöntemi dünya literatürüne kazandırmıştır ve bunlar arasında en önemlisi 2012 yılında geliştirdiği “Innovative Trend Analysis, ITA” yöntemidir. İlgilendiği konular arasında Matematik ve Stokastik süreçlerle modelleme; Fraktal geometrisi, Su Bilimleri (Hidroloji, Hidrojeoloji, Hidrometeoroloji, Çevre); Bilim Tarihi ve Felsefesi; Mantık ve özellikle de Bulanık (Fuzzy) mantık; Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar; Temiz ve Yenilenebilir Enerji konular gelmektedir.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri’nde Ödül Prof. Dr. Mustafa Soylak’a Verildi

İlim Yayma Ödülleri’nde Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalındaki ödüle kimya alanındaki çalışma ve araştırmalarıyla bilim dünyasında ismi öne çıkan Prof. Dr. Mustafa Soylak layık görüldü. Kayseri doğumlu ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya lisans bölümünden 1988 yılında mezun olan Mustafa Soylak, Prof. Ünvanını aldığı 2001-2005 yılları arasında yürüttüğü Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini, 2019 yılından itibaren tekrardan sürdürmeye başladı.

2007-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Soylak, çalışmalarında insan sağlığını yakından ilgilendiren ve toksik eser veya ultraeser ağır metallerin, organik kalıntı ve kirliliklerin tayini öncesi kimyasal analizin en önemli basamağı olan örnek hazırlama ile onu izleyen tayin basamağında aletten alete değişen problemlerin giderilmesi amacıyla farklı mekanizmalara dayanan ayırma/önderiştirme yöntemleri üzerine yoğunlaştırdı.. 2014’den 2019’a kadar her yıl üst üste Clarivate Analytics (Thomson Reuters) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Nüfuzlu Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. Analitik Kimya alanında önderiştirme ve ayırma yöntemlerinde özellikle katı faz ekstraksiyonu (özütlemesi) ve mikroekstraksiyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları bulunan Soylak, 2001 TUBİTAK Teşvik ve 2020 TUBİTAK Bilim Ödüllerine layık görüldü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi olan Mustafa Soylak, uzmanı olduğu çalışmalarının, insanlığın hizmetine sunulmasına, yaşanan bir sorunu çözmeye yönelik olmasına özellikle özen gösteriyor.

Çevre dostu proseslerle kombine ettiği örnek hazırlama yöntemleri ile minimum atık ile ağır metal ve organik kirlilik düzeylerinin belirlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda İlim Yayma Ödülleri’ne başvurmuş olduğu temel eseri, son 25 yıldır dünya ve ülkemiz için büyük önem taşıyan yeşil ve çevre dostu proseslerin önemli bir uygulama alanı olan ayırma ve zenginleştirme yöntemlerinin bir uygulaması olarak geliştirilen çok duvarlı karbon nanotüplerin ağır metal iyonlarının katı faz kullanıldığı çalışma, bu konuda dünyadaki ilk çalışmalardan birisidir. Geliştirdiği basit ve ekonomik ayırma yöntemleri dünya literatürüne önemli kazanımlar sağlamıştır.

Soylak’ın Web of Science’daki h-indeksi sayısı 102, ulusal ve uluslararası düzeyde kaleme aldığı makale sayısı 660 ve toplam atıf sayısı 30350’dir. Ayrıca, 5’si uluslararası toplam 7 kitabı bulunan Mustafa Soylak, ulusal düzeyde 10 proje yürütmüştür.

“Sosyal Bilimler Ödülü”nü Doç.Dr. Hümeyra Özturan Aldı

Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. Hümeyra Özturan ödüle, “Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı” adlı temel eseri ile layık görüldü.

Üniversitede Felsefe Tarihi, Ahlâk Felsefesi, İslâm Ahlâk Düşüncesi, İslâm Ahlâk Felsefesi Metinleri, Antik Yunanca gibi dersler veren Doç. Dr. Özturan çalışmalarını, Antikçağ ahlâk felsefesi, İslâm ahlâk felsefesi, Antikçağ ahlâk felsefesinin İslâm dünyasına intikali ve etkileri, modern ahlâk teorileri ve Yunanca-Arapça tercüme dönemi üzerinde yoğunlaştırdı.

İngilizce ve Arapça’nın yanı sıra Antik Yunanca da bilen Özturan’ın İlim Yayma Ödülleri Sosyal Bilimler ödülüne başvuru gerçekleştirdiği temel eseri Êthostan Ahlâka: Antik Yunan Ahlâk Literatürünün İslâm Dünyasına İntikali ve Alımlanışı, Yunanca ve Arapça metinleri karşılaştırmak suretiyle ahlâkî kavram, teori ve yaklaşımların antik dünyadan İslâm dünyasına aktarımını ve söz konusu birikimin İslâm düşünürlerince yorumlanışı ve yeniden inşasını konu edinmektedir..

Çalışma, Yunancadan Arapçaya intikal eden eserlerin listesini sunan ve intikal durumlarını aktaran teknik bilgilerin yanında, aktarımı söz konusu olan eserlerin alımlanışını ahlâk felsefesinin kavram ve problemleri ışığında analiz etmektedir. Özturan, bu çalışmasında ortaya koyduğu, doğrudan Yunanca-Arapça metinleri merkeze alan ve bunları problem merkezli bir analize tâbi tutan yönteminin mantık, ontoloji, epistemoloji ve metafizik gibi felsefenin diğer alanlarındaki çalışmalara öncü olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma ayrıca, İslam felsefe geleneğinin, önceki geleneklerle doğal bir ilişki içerisinde bulunan, felsefe tarihinin ayrı tutulamaz bir parçası olduğunu metinler, problemler ve kavramlar çerçevesinde gözler önüne seriyor. Özturan’ın, Google Scholar’daki h-indeksi sayısı 6, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makale sayısı 7 ve toplam atıf sayısı 127’dir. Ayrıca uluslararası ve ulusal atıf almış olan 2 telif kitap, 1 edisyon kitap, 1 Arapça’dan, 1 İngilizce’den olmak üzere 2 tercüme kitap ve 11 kitap bölümü bulunuyor.