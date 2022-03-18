Teknopark İstanbul’dan büyük başarı  

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation ‘da yer alan derin teknoloji girişimcileri ile iş dünyasından önemli firma temsilcilerinin bir araya geldiği "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerinin üçüncüsü gerçekleşti.

Derin teknoloji girişimcileri, Ar-Ge mühendisleri, kurumsal şirketler ve üniversitelere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, Kuluçka Merkezi: Cube Incubation aracılığı ile hem girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veriyor hem de sermaye desteği bulmaları için yatırımcılar ile köprü görevi görüyor. THY, TUSAŞ, TCDD, SSTEK, Elimsan, TURAYSAŞ, Kiğılı ve Altsom gibi 30’un üzerinde kamu ve özel firmanın katılım gösterdiği önceki etkinliklerde yaklaşık 27 derin teknoloji girişimi sunumlar gerçekleştirmişti.

PTT, TUSAŞ, TCDD, Güleryüz Otomotiv, Fakir gibi 20’in üzerinde kamu ve özel firmaların, üniversitelerin katılım gösterdiği üçüncü Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma etkinliğinde ise 10 derin teknoloji girişimi proje ve ürünlerini içeren sunumlar gerçekleştirdi. Etkinliğinin ardından yetkililer ve girişimciler B2B alanlarında birebir görüşme fırsatına eriştiler.

‘Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma’ etkinliğinde yatırımcılara girişimlerini anlatan start-uplar ise şöyle: