Uzmanlara göre döllenme süreci, 'en hızlı spermin kazanması' şeklinde değil, yumurtanın biyokimyasal uyum gösterdiği spermi seçmesiyle gerçekleşiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Tüp bebek uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, döllenme sürecine ilişkin yaygın bilinen 'spermlerin yumurtaya doğru yarıştığı ve en hızlı olanın döllendiği' anlatısının bilimsel olarak eksik olduğunu belirtti. Kalay, Stockholm Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara atıfta bulunarak, yumurtanın pasif bir yapı olmadığını, aksine seçici bir rol üstlendiğini ifade etti.

Açıklamaya göre yumurtalar, 'kemoatraktan' adı verilen kimyasal sinyaller salgılayarak genetik açıdan daha uyumlu spermleri yönlendiriyor. Bu durumun, döllenmenin yalnızca hızla değil biyokimyasal uyumla gerçekleşen bir seçim süreci olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Kalay, yumurtaların farklı spermler arasında seçim yapabildiğini ve uygun spermin yumurtaya ulaştığı anda diğer spermlerin girişini engelleyen bir mekanizmanın devreye girdiğini aktardı.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu sürecin 'gizli dişi seçimi' mekanizmasıyla yürüdüğü ve insan döllenmesinin yalnızca bir yarış değil, karmaşık bir biyolojik uyum süreci olduğu vurgulandı.