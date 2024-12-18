Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik’in doğal güzelliklerinden biri olan Erikli Tabiat Parkı’nda ve Tarihi Atatürk Köşkün’de incelemelerde bulundu. Tabiat parkında bulunan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Dodurga beldesi sınırları içinde bulunan Erikli Tabiat Parkı doğaseverlerin ilgisini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda tarihi bir öneme de sahip.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik ziyaretinde kaldığı köşk, parkta yer alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından köşk koruma altına alındı.

Bingöl Valisi Şefik Aygöl, söz konusu bölgeye ziyaret sırasında, Erikli Tabiat Parkı’nın sürdürülebilir turizm potansiyelinin artırılması adına yapılacak projeler değerlendirildi. Vali Aygöl, bu doğal güzelliklerin korunarak bölgeye daha fazla turist çekilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtirken, doğanın korunmasına yönelik çeşitli projelerin uygulanacağını bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılacağını vurguladı.

Vali Aygöl ve beraberindeki ekip, doğadaki dostlarımız için de yem bırakma çalışmaları gerçekleştirirken, Bilecik’in doğal mirasının korunarak tanıtılması amacıyla yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edileceğini söyledi. Vali Aygöl, "Doğal güzelliklerimizin hem korunması hem de tanıtılması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bilecik’in turizm potansiyeli daha da artacak" dedi.

Bu arada Vali Aygöl’ün ziyaretine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna eşlik etti.