2025 yılı sağlık hizmetleri verileri, Bilecik'te sağlık altyapısının her alanda güçlendiğini ve vatandaşların hizmete erişiminin istikrarlı şekilde arttığını ortaya koydu. Açıklanan veriler ve 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar, kentin sağlıkta bölgesel bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik genelinde 2025 yılı boyunca 3 milyon 959 bin 812 muayene gerçekleştirilirken, 1 milyon 900 bin 68'i aile hekimliklerinde yapıldı. Bu rakamlar, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne denli etkin kullanıldığını ve vatandaşın sağlık sistemine erişimde önemli bir kolaylık yaşadığını gözler önüne serdi.

Acil ve hayati hizmetlerde de dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yıl boyunca 23 bin 352 adet 112 vakasına müdahale edilirken, 17 bin 519 hasta sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde nakledildi. 54 bin 50 ameliyat ile hastanelerdeki cerrahi kapasitenin güçlü olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastalar için büyük önem taşıyan evde sağlık hizmetleri kapsamında 802 hasta düzenli takibe alındı, 2 bin 396 ev ziyareti gerçekleştirildi. Bu hizmetler, sağlık hizmetinin sadece hastanede değil, vatandaşın yaşam alanında da sürdürüldüğünü ortaya koydu.

MİLYONLUK YATIRIMLAR, GÜÇLÜ ALTYAPI

2025 yılında 23 milyon TL'lik tıbbi cihaz yatırımı yapılırken, sağlık tesisleri için planlanan yatırım tutarı 608 milyon 503 bin TL olarak açıklandı. 7 sağlık tesisi yatırım programına alınarak, Bilecik'in sağlık altyapısı uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde planlandı.

2026'DA BİLECİK'İ SAĞLIKTA YENİ BİR DÖNEM BEKLİYOR

2026 yılında başlaması planlanan yatırımlar ise sağlık hizmetlerinde erişimi daha da artırmayı hedefliyor. Planlanan projeler arasında: Bilecik Merkez Aile Sağlığı Merkezi (Valilik arkası otopark alanı),Eski Hastane Yerleşkesi'nde 2000 m² alana sahip, 16 yataklı Kapalı Psikiyatri Servisi ek binası, Osmaneli Haceloğlu Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Bozüyük 4 Nolu ve Gölpazarı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Söğüt 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi + 112 İstasyonu (Orta Mahalle), Bozüyük 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (Yenidoğan Mahallesi - TOKİ) yer alıyor.

HEDEF: DAHA ERİŞİLEBİLİR, DAHA NİTELİ SAĞLIK

Planlanan bu yatırımlarla birlikte; Bilecik genelinde sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, acil müdahale sürelerinin kısaltılması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha etkin, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

Ortaya konan veriler ve yatırım hamleleri, Bilecik'in sağlık alanında sadece bugünü değil, geleceği de planladığını açıkça ortaya koyarken; insan odaklı, güçlü ve modern bir sağlık sistemi hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü gözler önüne seriyor.