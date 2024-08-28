Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde eğitimde yeni dönem için kurum amirleri, öğrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik, eğitimde yeni bir adım atıyor. Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Milli Eğitim Komisyon toplantısında, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının planlaması ve değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda, Bilecik'e kazandırılan ve öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamaya devam eden BİL-EN programının, öğrencilere sunacağı yenilikler ve sağlayacağı faydalar üzerinde durulurken, önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi de titizlikle ele alındı.

Toplantıya, kurum amirleri, öğrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, eğitim alanında yapılacak yenilikler ve karşılaşılan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunarak önerilerini dile getirdiler.

Toplantı sonunda, BİL-EN programının Bilecik'teki eğitim seviyesini daha da ileriye taşıyacağına vurgu yapıldı ve yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak çalışmaların öğrenci odaklı bir yaklaşımla sürdürüleceği belirtildi.