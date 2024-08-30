Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları, Türk pop müziğinin sevilen ismi Ufuk Beydemir’i ağırladı. Bu yılki teması “Yarının Türkiye’si, Yarının Dünyası” olan Çardak Altı Sohbetleri’nde ise “Korkudan Geleceğe: İklim Krizi Dünya Geleceğe Ne Kadar Hazır” konusu tüm yönleriyle ele alındı. 1 Eylül tarihine kadar sürecek festival, çeşitli spor aktiviteleri, açık alan etkinlikleri ve konserlerle İstanbulluları Beylikdüzü’nde buluşturmaya devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 11.’si tüm hızıyla devam ediyor. Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda yapılan Çardak Altı Sohbetleri ile başlayan etkinlikler Ufuk Beydemir konseriyle devam etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen çeşitli sportif faaliyetler de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bu yılki teması “Yarının Türkiye’si, Yarının Dünyası” olan Çardak Altı Sohbetleri’nin üçüncü gününde ise Prof. Dr. Utku Perktaş ve Utku Güven katılımcılarla buluştu. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun yaptığı söyleşide, “Korkudan Geleceğe: İklim Krizi Dünya Geleceğe Ne Kadar Hazır” konusu ele alındı. Perktaş ve Güven, fosil yakıt tüketimi ve plastik kullanımının iklim krizi üzerindeki etkilerini derinlemesine anlattı. Söyleşide, kurumsal düzeyde yapılabileceklerin yanında, ‘bireysel anlamda ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyız’ sorusunun cevapları üzerinde duruldu.

BAŞKAN ÇALIK FESTİVAL ALANINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Festival alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1 Eylül tarihine kadar sürecek Barış ve Sevgi Buluşmaları’na tüm komşularını davet etti. Başkan Çalık, etkinlik alanında kurulan tüm stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen gece mezatları her gece olduğu gibi dün gece de yoğun bir ilgi gördü. Kitap tutkunları, sahafların sunduğu nadir kitapları ve eserleri keşfetme fırsatı buldu. Beylikdüzü Belediyesi, Barış ve Sevgi Buluşmaları ile vatandaşlara kültür, sanat ve eğlence dolu bir program sunmaya devam ediyor.