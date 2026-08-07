İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin sanat üretimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sanatla Yaşam Atölyeleri'nde yeni dönem başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi'nde hayata geçirilen Sanatla Yaşam Atölyeleri'nin 6. dönemi başladı.

Görsel sanatlar alanında üretim yapan 18 yaş ve üzeri deneyimli katılımcılar, kendilerine tahsis edilen atölye alanlarında çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda sanatın paylaşımcı atmosferinde bir araya geliyor. Atölyeler, üretim süreçlerini destekleyen yapısıyla sanatçılara düzenli ve verimli bir çalışma ortamı sunuyor.

Resim, çini, seramik ve dekoratif boyama branşlarında faaliyet gösteren katılımcıların kullanımına sunulan atölyeler, haftanın altı günü hizmet veriyor. Sanat üretimine uygun şekilde düzenlenen alanlar sayesinde katılımcılar hem bireysel çalışmalarını sürdürebiliyor hem de farklı disiplinlerden sanatçılarla aynı ortamda üretim yapma imkânı buluyor. Sanatla Yaşam Atölyeleri, Yaşam Vadisi'nin doğal atmosferi içerisinde sanatla iç içe bir çalışma deneyimi yaşatırken, üretim kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor.