Beylikdüzü 11.Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri, Vedat Ozan’ın ağırlandığı “Koku ve Kültür” başlıklı söyleşiyle tamamlandı. Moderatörlüğünü Ümit Nar’ın üstlendiği söyleşide Ozan; beslenme, lezzet, kapitalizm, sömürgecilik gibi kavramların kokuyla ilişkisi üzerine konuştu.İSTANBUL (İGFA) - 11.Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, “Koku ve Kültür” söyleşisiyle sona erdi. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ümit Nar’ın üstlendiği 8. Sahaf Söyleşileri’nin son konuğu koku uzmanı Vedat Ozan oldu. İlk bölümde tat ve koku ilişkisi üzerinde duran Ozan, ikinci bölümde ise baharat konusuna ağırlık verdi. Bu bölümde baharat ticareti için kurulmuş şirketlerin kapitalizmin ilk finansal yapılarını oluşturduğunu açıklayan Ozan, ilk anonim şirketin ve ilk merkez bankasının da baharat savaşları sonunda ortaya çıktığını vurguladı.

OZAN: KOKU DENİNCE AKLA İLK OLARAK PARFÜM GELİYOR

Çardak Altı Sohbetleri’nden oldukça memnun olduğunu dile getiren Vedat Ozan, “Ortam çok güzeldi. Vatandaşların katılımı ve ilgisi iyi ve doğru sorular da soruldu. Açıkçası daha önce bu programa gelemediğime üzüldüm. Koku denince akla parfüm geliyor. Fakat parfüm konusuna neredeyse hiç girmedik. Beslenme, lezzet, kapitalizm, sömürgecilik ve bu kavramların kokuyla ilişkisi üzerine konuştuk” şeklinde konuştu. Sahaf Söyleşilerinin ardından Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında yapılan Gece Mezatı ile koleksiyoncular koleksiyonlarına yeni kitaplar ekledi.