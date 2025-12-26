Dyt. Burcu Üstad Arda, yılbaşı akşamında sağlıklı ve dengeli beslenmenin ipuçlarını paylaştı. Kahvaltı, hafif başlangıçlar, ölçülü ana yemek ve tatlı tercihleri ile içecek seçimlerinin önemine dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Burcu Üstad Arda, yılbaşı sofralarında hem bedensel hem ruhsal dengeyi korumak için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Arda, 'Gün boyu aç kalmak, akşam aşırı yemek yeme isteğini tetikler. Dengeli bir kahvaltı ve sağlıklı bir ara öğün, sindirim sistemini akşama hazırlar ve kontrolsüz tüketimi önler' dedi.

Uzun masa başı sohbetlerinin farkında olmadan sürekli yeme isteği yaratabileceğini belirten Arda, yemek sonrası sohbetlerin masa dışında devam ettirilmesini önerdi. Yılbaşı sofralarına hafif bir başlangıç yapılmasının önemine dikkat çeken Arda, 'Çorba, zeytinyağlı sebzeler ve salata hem tokluk hissini artırır hem de ana yemek porsiyonlarının kontrolünü sağlar. Yoğurtlu mezeler, zeytinyağlı sebzeler ve bol yeşillikli salatalar tercih edilmeli' dedi.

Ana yemekte kızartma ve ağır soslar yerine fırın, ızgara veya haşlama yöntemlerinin kullanılmasını tavsiye eden Arda, hindi, tavuk, balık ve yağsız kırmızı etin iyi protein kaynakları olduğunu söyledi. Karbonhidratlarda ölçülü olunması gerektiğini de vurguladı.

Tatlı tüketiminde ölçü ve zamanlamaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Arda, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıların veya küçük porsiyonların tercih edilebileceğini belirtti. Tatlı yerine kuruyemiş, taze veya kuru meyvelerin tüketilmesinin sindirimi kolaylaştıracağını ve kan şekerini dengede tutacağını söyledi.

İçecek seçimlerinde gazlı ve şekerli içecekler yerine su, ayran, sade maden suyu ve şekersiz bitki çaylarının tercih edilmesini öneren Arda, alkol tüketilecekse miktarın sınırlanması ve yemekle birlikte alınması gerektiğini belirtti. Yılbaşı gecesindeki küçük kaçamakların ertesi gün aşırı kısıtlayıcı diyetlerle telafi edilmemesi gerektiğini vurgulayan Arda, 'Sağlıklı beslenme yasaklarla değil, doğru seçimlerle sürdürülebilir. 1 Ocak sabahı yapılacak hafif yürüyüş ve bol su, vücudu dengelemeye yardımcı olur' dedi.

Dyt. Burcu Üstad Arda, yılbaşı sofralarında dengeli tercihlerle hem bedeni hem ruhu iyi hissetmenin mümkün olduğunu söyledi.