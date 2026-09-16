Uzmanlar, okul çağındaki çocukların beslenme çantasında yer alan yiyecek ve içeceklerin, ağız ve diş sağlığını doğrudan etkileyebildiğini söylüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dr. Öğr. Üyesi Elif Ayşe Tamtekin Erdoğan, çocukların beslenme çantasında yer alan yiyecek ve içeceklerin diş çürüğü riskini nasıl etkilediği ve ebeveynlerin diş dostu seçimler yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Beslenme çantasında bulunan gıdalar çürük oluşumunu etkileyebiliyor!

Okul çağında çocukların beslenme çantasında bulunan yiyecek ve içeceklerin diş çürüğü oluşumunu etkileyebildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Elif Ayşe Tamtekin Erdoğan, 'Şekerli, yapışkan ve asitli yiyecek-içecekler (meyve suları, jelibonlar, gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, kraker, cips vb.) ağızda bakterilerin asit üretmesine yol açar.' dedi.

Bu asidin diş minesini erittiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan, 'Özellikle sık tüketim ve ağızda uzun kalma süresi çürük riskini ciddi derecede artırır. Peynir, yoğurt, süt, taze sebze-meyve gibi gıdalar ise tükürüğü artırıp asidi nötralize ederek dişler üzerinde koruyucu etki gösterir.' şeklinde konuştu.

ŞEKERLİ, ASİTLİ VE YAPIŞKAN GIDALARI SINIRLANDIRILMALI!

Beslenme çantası hazırlarken ebeveynlerin diş sağlığı açısından en çok dikkat etmesi gereken noktalara değinen Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan, 'Şekerli ve asitli içeceklerden (paketli meyve suları, asitli içecekler) kaçının; su veya süt tercih edin. Yapışkan gıdaları (şekerlemeler, jelibonlar, cips, kuru meyve, kraker) sınırlayın. Öğün sonlarına asidi nötralize etmesi nedeniyle peynir veya yoğurt koyulabilir. Mevsimine uygun sebze-meyve (havuç, salatalık, elma, armut) ekleyin. Atıştırmaların sıklığını azaltın' dedi.

KURU MEYVELER, DİŞ ÇÜRÜĞÜ AÇISINDAN MASUM DEĞİL!

Kuru meyvelerin sağlıklı bir atıştırmalık olarak görüldüğünü ancak diş çürüğü açısından masum olmadıklarına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan, 'Şekerleri yoğunlaşmış ve yapışkan oldukları için diş yüzeyinde uzun süre kalır, asit üretimi uzar.' dedi. Taze meyveye göre çürük riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan, ara sıra, öğünle birlikte ve sonrasında su içilerek tüketilebileceğini; atıştırmalık olarak sık tüketiminin önerilmediğini aktardı.

SAĞLIKLI OLAN HER GIDA, DİŞ DOSTU OLMAYABİLİR!

Çocukların okulda yemek veya atıştırmalık tükettikten sonra ağız ve diş sağlığını korumak için öncelikle yıkama etkisi için bol su içmelerini öneren Dr. Öğr. Üyesi Elif Ayşe Tamtekin Erdoğan, 'Tükürüğün artması, asidin nötralize edilmesi için öğün peynir, elma veya havuçla bitirilmeli. Şekersiz ksilitollü sakız çiğneyebilirler. Akşamları da mutlaka florürlü macunla fırçalamaları gerekir.'

Beslenme çantası hazırlarken 'sağlıklı' olmak ile 'diş dostu' olmanın aynı şey olmadığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan, Genel sağlıklı gıdalar (kuru meyve, meyve suyu, beyaz ekmek, kraker) diş için riskli olabilir çünkü şeker/asit içerir veya yapışkandır. Diş dostu olanlar; su, süt, peynir, yoğurt, taze gevrek sebze-meyve, ve protein kaynaklarıdır. Diş sağlığı için ebeveynler 'sağlıklı' etiketine bakmak yerine şeker oranı, yapışkanlık ve asitlilik kontrolü yapmalı. Bu basit değişiklikler çürük riskini belirgin derecede azaltır. Düzenli diş hekimi kontrolünü de unutmamak gerekir.' diye konuştu.