Bursa'da 7 Eylül'de dünya evine girecek olan Damla Deveci ve Erdal Toprak Doğan çiftinin düğününün öncesinde gelin Damla ve arkadaşları bekarlığa veda partisinde doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın gözde kafelerinden Mor Çilek'te bekarlığa veda partisi yapan, 7 Eylül'de Erdal Toprak Doğan ile hayatını birleştirecek olan gelin Damla Deveci ve arkadaşları, DJ müzikleriyle doyasıya eğlenirken, gelinin arkadaşlarının sürpriz pastası da geceyi renklendirdi.

DJ müzikleriyle kurtlarını döken gelin Damla Deveci ve kız arkadaşları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.