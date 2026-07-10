Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT)'nun geleneksel hale gelen Feraizcizade Mehmet Şakir Efendi Gençlik Kursu, yeni dönemini 'Sahnemizden Geçen Oyunlar' adlı prömiyerle taçlandırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da aylar boyunca oyunculuk, hareket, diksiyon ve sahne disiplini üzerine eğitim alan kursiyerler, edindikleri bilgi ve deneyimleri ilk kez seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşadı.

Genç oyuncuların ilk profesyonel sahne deneyimi, Bursa Devlet Tiyatrosu Feraizcizade Mehmet Şakir Efendi Sahnesi'nde gerçekleşecekti.

Yönetmenliğini Ceren Kayış'ın üstlendiği, hocalarımız Belgin Bilgin, Irmak Bavkır, Kübra Kızıl, Nergiz Acar ve Hale Altunel'in sezon boyunca emek verdiği 'Sahnemizden Geçen Oyunlar', adlı oyunumuz, tiyatro tarihine iz bırakmış eserlerden seçilen sahneleri bir araya getirerek genç oyuncuların sahne yolculuğuna ışık tuttu.

Her yıl tiyatroya ilgi duyan gençleri sanatla buluşturan ve sahne deneyimi kazandıran Feraizcizade Mehmet Şakir Efendi Gençlik Kursu, bu yıl da eğitim sürecini anlamlı bir prömiyerle tamamladı.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, 'Gençlerimizin aylar süren emeklerini seyirciyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadık. Sanata gönül veren tüm izleyicilerimizi bu özel gecede aramızda görmekten memnuniyet duyduk.' dedi.