Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İngiliz yazar Tristan Bernays'ın 'Unutmak' adlı etkileyici oyununu BBŞT Akademi'de prömiyerle sahneledi. Kağan Uluca ve Tilbe Taşlı'nın güçlü performanslarıyla hafıza, aşk ve kimlik arayışını anlatan oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı. 'Unutmak', sezon boyunca Bornova'da tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürecek.

İZMİR (İGFA) - İngiliz yazar Tristan Bernays'ın ödüllü eseri 'Unutmak', Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 2021 yılında hayatını kaybeden Bornova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk'ün adının yaşatıldığı BBŞT Akademi'de yapılan prömiyer ile ilk kez Bornovalı sanatseverlerin karşısına çıktı. Duygusal yoğunluğu yüksek, insanın kendisi ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alan oyun, ilk gecesinde izleyicilerden büyük alkış aldı.

Hafıza, aşk ve kayboluş üzerine sarsıcı bir hikâye

Yönetmenliğini Onur Erdoğan'ın üstlendiği yapım, atmosferi ve sahneleme diliyle dikkat çekti. Afişinde yer alan karşı karşıya gelen iki siluet, oyunun temel izleklerinden olan hafıza ile benlik arasındaki çatışmayı güçlü biçimde yansıtıyor.

Kağan Uluca ve Tilbe Taşlı'dan etkileyici performans

Sahnede Kağan Uluca ve Tilbe Taşlı, hafıza kaybı, aşk, kimlik arayışı ve hatırlamanın acı verici doğası üzerine kurulu hikâyeyi yoğun bir dramatik enerjiyle işledi. Oyuncuların performansı, izleyicilerden uzun süreli alkış aldı.

'Unutmak', Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni sezondaki en iddialı yapımları arasında yer alırken, prömiyer gecesiyle birlikte Bornova'da tiyatro sezonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Oyun, sezon boyunca BBŞT sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.