Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, kurban bayramında sıkça yapılan beslenme hatalarına değindi ve doğru beslenme önerilerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Bayram gibi günlerin kişilerarası iletişimin yüksek olduğu ve çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı günler olduğunu söyleyen uzmanlar, bu gibi günlerde özellikle kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, diyabet ve mide hassasiyeti olan kişilerin beslenme konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.

Kurban bayramında sıkça yapılan beslenme hatalarına değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Et, kesimden sonra serin bir ortamda en az 4-5 saat bekletilmeli ve en az 24 saat sonra tüketilmeli.” dedi. Yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğine de vurgu yapan Yiğit, sebze tüketiminin ihmal edilmemesi ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçılmaması uyarısında bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, Kurban Bayramı’nın daha keyifli ve sağlıklı geçmesi için önerilerinde, “Unutmayın gazozdan, soğuk çaylardan, soğuk kahvelerden aldığınız su, vücudun ihtiyacını karşılamayacaktır. Ayrıca günlük en az 2 litre su tüketmek iştahınızı dengelemenize de yardımcı olacaktır.” dedi.

“Et, uygun bir lezzet kazanması, sertliğinin geçmesi ve mide-bağırsak sorunlarına yol açmaması için kesimden sonra serin bir ortamda en az 4-5 saat bekletilmeli ve en az 24 saat sonra tüketilmelidir.” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, etin bekletilirken poşet içinde tutulmaması gerektiği konusunda uyardı ve mümkünse geniş ve temiz bir kapta yan yana dizilerek soğumasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Eğer et hemen tüketilecekse en azından kıyma olarak tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, “Kıyma ve iç organlar 1-2 gün, küçük parçalara ayrılmış etler ise en fazla 3-5 gün dolapta saklanabilir. Et derin dondurucuda -18 derecede 4-6 ay süre ile saklanabilir.” dedi.

"Eti ısı kaynağına çok yakın pişirmeyin, tabakta sebzelere yer verin" dyen Yiğit, şerbetli tatlıların her gün tüketilmemesini istedi.