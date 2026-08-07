Yetkililer, sağlıklı nesillerin yetişmesi için bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayında yalnızca anne sütüyle beslenmesinin önemine dikkat çekerek, Dünya Emzirme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle toplumda emzirme bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Etkinliğe ilgi göstererek farkındalık çalışmalarına destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.

Sağlık personelleri tarafından bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesindeki farkındalık etkinliği kapsamında hastanede kurulan bilgilendirme standında anne ve anne adayları başta olmak üzere vatandaşlara anne sütünün bebek gelişimindeki önemi, doğru emzirme yöntemleri ve emzirmenin anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında Sason Devlet Hastanesi ile Sason Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

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