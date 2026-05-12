Bilgilendirme çalışmalarında; aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanırken, vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunuldu. Yetkililer, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Samanyolu Köyü'nde kurulan farkındalık standında vatandaşlara aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi. Etkinlikte görev alan Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Çağla Konak, vatandaşlarla birebir görüşerek günlük tuz tüketiminin azaltılmasının önemine dikkat çekti. Program kapsamında tansiyon ölçümleri yapılırken, günlük yaşamda sık tüketilen bazı hazır gıdalardaki gizli tuz oranları uygulamalı şekilde anlatıldı.

