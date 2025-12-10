Batman Kozluk Devlet Hastanesine nöroloji uzmanı olarak atanan Uzm. Dr. Hatice Ekici görevine başladı.

BATMAN (İGFA) - Adıyaman doğumlu olan Uzm. Dr. Hatice Ekici, ilkokul eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Lise öğrenimini Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nde sürdüren Ekici, tıp eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Nöroloji alanında bilgi ve deneyimiyle Kozluk'a önemli katkılar sunması beklenen Uzm. Dr. Hatice Ekici, başta baş ağrıları, epilepsi, inme, nöropati gibi birçok nörolojik hastalığın tanı ve tedavisinde hizmet verecek.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ekici, şu ifadeleri kullandı:

'İlçemize sağlık hizmeti sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için özveriyle çalışacağımı belirtmek isterim. Kozluk halkına katkı sağlayacak olmak benim için büyük bir gurur ve sorumluluktur.'

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, yeni nöroloji uzmanının göreve başlamasının, ilçede nörolojik hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine büyük kolaylık sağlayacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.