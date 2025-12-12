Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi, iki yeni diyaliz cihazını hizmete alarak toplam cihaz sayısını 5'e çıkardı. Hastane yönetimi, yeni cihazların hasta konforunu ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Kozluk Devlet Hastanesi, diyaliz ünitesine 2 yeni cihaz daha kazandırarak toplam 5 diyaliz cihazıyla hizmet vermeye başladı.

Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş, cihaz takviyesinin hastaların tedavi süreçlerine olumlu yansıyacağını belirterek, 'Diyaliz hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak ve tedavi sürecini daha konforlu hale getirmek için iki yeni cihaz kazandırdık. Mevcut cihazlarımızla birlikte Kozluk genelindeki tüm hastalarımıza daha verimli ve güvenli bir sağlık hizmeti sunacağız' dedi.

Dr. Güneş, ilçe genelinde 12 kayıtlı diyaliz hastası bulunduğunu ifade ederek, hastanede aralıklı seanslarla günde ortalama 16 saat diyaliz hizmeti verildiğini aktardı.

Yeni cihazların hizmete alınmasıyla birlikte, Kozluk Devlet Hastanesi'nin diyaliz kapasitesinin önemli ölçüde güçlendiği belirtildi.