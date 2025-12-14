Batman'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Cihan Ünyılmaz'ın Kozluk Devlet Hastanesine atanmasıyla birlikte, hastanenin uzman hekim kadrosu güçlendi.

BATMAN (İGFA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Cihan Ünyılmaz, Kozluk Devlet Hastanesinde görevine başladı. Yeni atamayla birlikte hastanede ortopedi ve travmatoloji alanında sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

1990 yılında İstanbul'da doğan Dr. Ünyılmaz, ilköğrenimini İstanbul Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda, lise eğitimini Tekirdağ Fen Lisesinde tamamladı. 2009-2016 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini tamamlayarak mezun olan Ünyılmaz, mezuniyetinin ardından 2016-2020 yılları arasında Lüleburgaz Devlet Hastanesinde görev yaptı.

2020-2025 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Ünyılmaz, bu sürecin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı unvanını aldı. Uzmanlık eğitimi boyunca travma ve ortopedik cerrahi alanlarında aktif görev alan Ünyılmaz, mesleki gelişimi kapsamında onkolojik ortopedi alanında yurt dışı çalışmalara da katıldı. Bu çerçevede İtalya'nın Padova kentinde, Prof. Dr. Mario Mercuri'nin görev yaptığı Onkolojik Ortopedi Merkezinde klinik ve akademik çalışmalarda bulundu.

Kozluk Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Dr. Cihan Ünyılmaz, göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kozluk Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak göreve başlamış bulunuyorum. Yeni görevimin ilçemiz ve hastalarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi. Hastanenin uzman hekim kadrosunun yeni atamayla güçlendiğini belirten Başhekim Dr. Fırat Güneş ise ortopedi alanındaki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı şekilde sunulmasının amaçlandığını ifade ederek, Dr. Ünyılmaz'a görevinde başarılar diledi.