Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi ve 7 Ekim'den beri İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliama kayıtsız şartsız destek veren ABD ve Batı ülkelerinin tavrının ne kadar devam edeceği merak konusu. Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail, 7 Ekim'den beri Filistin'de soykırıma devam ediyor.

Uluslararası kuruluşların bu katliama kayıtsız kalması tarihin sayfalarına bir utanç vesikası olarak kaydedilmiş durumda.

İsrail ise katliamın dozunu her gün biraz daha artırmaya devam ediyor.

Son olarak Hamas lideri İsmail Haniye'nin İsrail tarafından İran'da katledilmesi bu vahşeti yeni bir boyuta taşıdı.

Yaşanan bu gelişmelere akıllara Batı ülkelerinin İsrail'e verdiği açık desteğin daha ne kadar devam edebileceği sorusunu akıllara getiriyor. Bu konuyu Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin Herkes Duysun için analiz etti.

BATI ÜLKELERİ BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE BARIŞI ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Egemen ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kayıtsız tavrının İsrail'e daha da güç verdiğini ifade eden Prof. Dr. İsmail Şahin, " Uluslararası aktörlerin İsrail’i koruyucu politikaları, onun hukuk tanımaz tutumunu daha da güçlendiriyor. Kaçınılmaz olarak İsrail’in pervasızlığı, bölgedeki diğer ülkelerin de güvenliğini tehdit ediyor.

Bu durum, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gereken bir hukuk ihlalidir.

Eğer İsrail’in bu tür uygulamaları devam ederse, bölgede kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanması mümkün olmayacaktır." dedi.

İSRAİL KÜRESEL BARIŞIN ÖNÜNDE TEHDİT

İsrail'in yıllardan beri takındığı vurdumduymaz tavrın küresel barış için ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Şahin, "İsrail’in savaş çığırtkanlığı ve hukuk tanımaz tutumu, küresel barışa ve güvenliğe karşı da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Çünkü bu tür eylemler ve tutumlar, bölgesel çatışmaların büyümesini ve küresel düzeyde istikrarsızlığı teşvik ediyor.

Ayrıca, uluslararası toplumun bu tür davranışlara karşı etkin bir şekilde müdahale etmemesi, diğer ülkeler ve gruplar için de kötü bir örnek teşkil ediyor." dedi.