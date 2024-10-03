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Görüşmede yeni anayasa süreci ile iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alındığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında MGK toplantısına başkanlık etmeye geçti.

Başkan Yücel Balkanlı: "Kahvenin hatırı ve yaşlılarımıza saygı için birlikteydik"

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.