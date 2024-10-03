Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 1 Ekim Dünya Kahve Günü ve 1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen iki anlamlı etkinlikte halkla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı. Balkanlı, bu tür etkinliklerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "100 Yıllık Çınarla 40 Yıllık Hatırla Kahve" etkinliğine Merkez İlçe Yönetimi olarak katılım sağladıklarını belirten Başkan Yücel Balkanlı, "Dayanışma ve kahvenin güzel sohbetleri ile buluştuğumuz bu anlamlı günde, halkımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Kahvenin, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan kırk yıllık hatırını yaşatmak ve bu vesileyle dayanışmamızı pekiştirmek adına düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen tüm Merkez İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik boyunca halkla birlikte keyifli anlar yaşadıklarını ve kahve sohbetinin yarattığı samimi ortamda vatandaşlarla birebir temas kurma şansı yakaladıklarını belirten Balkanlı, bu tür sosyal etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

YAŞLILAR GÜNÜNDE ANLAMLI BULUŞMA: ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ZİYARETİ 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe de Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın ile birlikte katıldıklarını belirten Yücel Balkanlı, burada öğrenciler ve aile büyükleriyle keyifli anlar geçirdiklerini ifade etti. “Yaşlılarımız, toplumumuzun kıymetli hazineleridir. Onların tecrübeleri ve birikimleri, bizlere rehberlik eden ışıklardır. Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki öğrencilerimiz ve onların aile büyükleriyle bir araya gelerek, anlamlı bir günü paylaşmak bizler için çok değerliydi" dedi.

Başkan Balkanlı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocukların ve büyüklerin bir arada olmasının önemine dikkat çekerek, toplumun her kesimini kucaklayan bu tür etkinliklerin artması gerektiğini vurguladı. "Yaşlılarımız ve gençlerimiz bir araya geldiğinde, iki kuşağın bir arada kaynaştığı ve birbirinden beslendiği çok özel anlar ortaya çıkıyor. Bu anlamlı etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 1 Ekim’de gerçekleştirilen her iki etkinliğin de, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti. "Kahvenin hatırı ve yaşlılarımızın kıymeti, kültürümüzün vazgeçilmez değerleridir. Bu değerleri yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Halkımızla birlikte geçirdiğimiz bu özel günler, bize ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdi" dedi.