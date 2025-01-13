Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek 10. dönemde eğitim alan öğrencilerle birlikte derse katıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da sanatın merkezi haline gelen ve her yaştan insanın yeteneğini keşfetmesine imkan tanıyan Selçuklu Sanat Akademisi’nde 10. dönem eğitimleri yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

Oldukça yoğun bir talep gören akademi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ağırladı.

Fırsat buldukça Selçuklu Sanat Akademisini ziyaret ederek eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı; “Şehrimizde her yaştan ve meslekten insanımızın yeteneğini keşfetme yolculuğunda onların yanındayız” dedi.

Selçuklu Sanat Akademisi’nde derslere katılan Başkan Pekyatırmacı her bir kursiyerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Selçuklu Sanat Akademisi’nin açıldığı günden bu yana hem şehrin sanat hayatına katkı sunduğunu hem de her yaş ve meslek grubundan insanın yeteneklerini keşfetmesine imkan tanıdığını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, akademinin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün eğitim alan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Onların öğrenme heyecanına ve aldıkları eğitimlerle ortaya çıkardıkları eserleri dinlemek oldukça keyifliydi. Farklı meslek gruplarından her yaştan insanımızı, çocuklarımızı Selçuklu Sanat Akademisi’nde yeteneklerini keşfetme yolculuğunda görmek gerçekten çok değerli. İnanıyorum ki akademimizde eğitim alıp daha sonra bu başarısı tüm Türkiye’de tanınacak birçok sanatçı olacak. 10. dönemimizde eğitim alan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.