Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi bir mesaj yayınladı. Mesajında, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve coşkusunun yaşandığını belirten Başkan Köse şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan öğretmenlerimize ve her zaman destek olan velilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Eğitim, sadece bireylerin değil, toplumların da geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bu bilinçle, hep birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için el birliğiyle çalışacağız. Hepimizin ortak amacı, çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi eğitim imkanlarını sunmak ve onların başarılı bir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerimiz, bilgi ve becerileriyle ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklar. Öğrencilerimizin, her birinin potansiyeline olan inancımız sonsuzdur. Bizler de belediye olarak, eğitim alanında yaptığımız çalışmalarla birlikte her zaman eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için başarılarla dolu, sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor; tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılar diliyorum”

Editör: MURAT AYDIN