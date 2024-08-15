AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Başkan Gül, mesajında AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınması ve milletin refahı için kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Başkan Gül: "AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001 tarihinde 'Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' sözleriyle kuruldu. O günden bu yana partimiz, millet iradesine dayalı siyaset anlayışı ve hizmet aşkıyla ülkemizin gelişmesine ve milletimizin refah seviyesinin artmasına önemli katkılarda bulunmuştur” ifadelerini kullandı. Başkan Gül, mesajında son olarak AK Parti'nin 23 yıllık tarihi boyunca her zaman milletin yanında olduğunu belirterek: "Durmak yok, yola devam" şiarıyla çıktığımız bu kutlu yolda, milletimizin güven ve desteğiyle geleceğe daha güçlü, kararlı ve umutlu adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.