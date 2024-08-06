Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze bölgesi için inşa edilen yeni hal binasında incelemelerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - “Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonu doğrultusunda kent genelinde yüzlerce yatırımı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze bölgesine kazandırılan yeni hal binasında incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje hakkında teknik personelden bilgi aldı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve teknik personelin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

DEV TESİSTE SON İMALATLAR

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni hal binası hizmete girdiğinde sektöre yeni bir soluk kazandıracak. Projede 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkân, sandık depoları, mescit, tuvaletler, teknik hacimler, çay ocağı, büfe, lokanta ve berber yer alıyor. 68 TIR parkı ve 63 araçlık otopark alanıyla esnafın modern bir hizmet vereceği, vatandaşların ise konforlu bir ortamda hizmet alacağı yeni hal binasında son imalatlar gerçekleştiriliyor.

“EKONOMİK HAYATA DEĞER KATACAK”

Şehrimizin kalkınmasında ve gelişiminde önemli bir adım attıklarını inceleme sonrası ifade eden Başkan Büyükakın, “Her eserimiz milletimiz için. Her hizmetimizde her eserimizde ayrı bir sevinç yaşıyoruz. Yeni hal binamız esnafımızın da çalışmasına rahatlık getirecek. Bu eser, sadece bir bina değil, aynı zamanda şehrimizin ekonomik hayatına değer katacak bir yatırım. Üreticilerimiz, esnaflarımız ve halkımız için modern, çağdaş ve ihtiyaçlara cevap veren bir tesis olmasını hedefledik. Hizmette somut adımlar atarak, halkımızın taleplerine cevap verecek projelere imza atıyoruz. Bu yeni hal binası, bu anlayışımızın bir göstergesidir” dedi.