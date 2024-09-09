Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkın sağlıklı bir yaşam sürmesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “Bursa’da bir ilk olarak devlet okullarında okuyan birinci sınıf öğrencilerine bu yıl süt dağıtımına başlıyoruz. Günde yaklaşık 45 bin civarında öğrencimize süt dağıtmış olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından ‘3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' dolayısıyla ‘Sağlıklı Yaşam, ‘Anne Bebek Sağlığı, ‘Çocuk Sağlığı, ‘Ruh Sağlığı, ‘Sokak Hayvanları ve Halk Sağlığı, ‘Yaşlı Sağlığı Günü’ etkinlikleri düzenlendi. Bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında yapılan programlarda, alanında uzman isimler tarafından vatandaşlara faydalı bilgiler aktarıldı. Dolu dolu hazırlanan Halk Sağlığı Haftası' etkinliklerin son durağı, Cumhuriyet Caddesi’ndeki ‘Bursa Sağlığına Yürüyor’ temalı yürüyüş oldu. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe yoğun ilgi gösteren Bursalılar, ellerin taşıdıkları dövizlerle halk sağlığının önemine dikkat çekti. Yürüyüşün son bulduğu Hanlar Bölgesi Meydanı’nda katılımcılar için ilk yardım piyesi, egzersiz gösterimi ve heimlich manevrası anlatımı yapıldı. Alanda kurulan stantlarda ise genel sağlık bilgilendirmeleri, sağlık taramaları, diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme tavsiyeleri, vücut kitle endeksi ölçümü, tansiyon ölçümü, CO (karbonmonoksit) ölçümü, sigara bırakma bilgilendirmesi, BBB Evde Bakım Hizmetleri tanıtımı ve GADEM tanıtımı yapıldı. “HALK SAĞLIĞINA BÜYÜK ÖNEM VERDİK” Hanlar Bölgesi Meydanı’ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurulan stantları gezerek sağlık personelinden çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, bu dönem sağlık başta olmak üzere Bursalıların yararına olan birçok konuda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Hayattaki en değerli servetin sağlık olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Sağlık, yaşamın en temel unsurudur. Değerini ise ne yazık ki kaybettiğimizde anlıyoruz. Toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek hepimizin sorumluluğudur. Kent yöneticisi olarak geçmiş dönemde de halk sağlığına büyük önem verdik. Gebe takiplerinden yaşlı takiplerine ve çocuklara süt dağıtımına kadar birçok projeyi Nilüfer’de uyguladık. Bu çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha geniş biçimde ele alıyoruz” dedi. GÜNDE 45 BİN ÖĞRENCİYE SÜT DAĞITIMI Halkın sağlıklı bir şekilde yaşam sürmesi adına çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, “Bursa’da bir ilk olarak devlet okullarında okuyan birinci sınıf öğrencilerine bu yıl süt dağıtımına başlıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Günde yaklaşık 45 bin civarında öğrencimize süt dağıtmış olacağız. Yılda da 1 milyon civarında süt dağıtmış olacağız” diye konuştu. “GÜLÜMSEYEN BİR BURSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ” Daha önce çalışma yaptıkları çevre, hava, gürültü ve elektromanyetik alan kirliliği üzerine de çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Başkan Bozbey, “Bursa’nın havasının kirli olduğunu, derelerinin kirli olduğunu her yerde söylemeye çalışıyorum. Gerektiğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kirletenleri kamuoyuyla paylaşmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz soluduğumuz havanın, ürünlerimizin sulandığı derelerin temiz olmasını istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Türkiye’ye örnek olacak olan halk sağlığı projelerimizi bir bir yaşama geçirip örnek bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bursamızın sorunlarını biliyoruz. Gülümseyen bir Bursa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halk Sağlığı Haftası kapsamında bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde emeği geçenlere ve katılım gösterenlere teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir hafta boyunca dolu dolu etkinlikler yaparak Halk Sağlığı Haftası’nı kutladığını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından yürüyüşe katılanlara sertifika takdim edildi.

