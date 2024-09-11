Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya bölgesi başta olmak üzere Türkiye’deki tüm otelleri buklet ürünlerinin üretildiği ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nissa Buklet Fabrikası’nın ürünlerini kullanmaya davet etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve turizm sektöründeki konaklama tesisleri için terlik, şampuan, sabun, duş jeli, bone ve saç kremi gibi buklet ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiği Nissa Buklet Fabrikası’nda bir basın toplantısı düzenledi. Arı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler,Hasan İler, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Berber ve şirket yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak gazetecilere fabrika ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Şehir ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sağlamak hedefiyle kendisinin ilk döneminde kurulan fabrikada ürün çeşitliliğini arttırarak ham madde stoklarını güncellediklerini kaydeden Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Nissa Buklet Fabrikası, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde hizmet vermekte olan ve otellere günübirlik tüketim malzemelerinin üretildiği bir fabrika. 2020 yılının sonunda faaliyete başlayan fabrikamızda gerek bölgemizdeki gerekse yurt içi ve yurt dışındaki turizm merkezlerindeki otellerin sabun, duş jeli, şampuan, terlik, maske gibi günübirlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burası Nevşehir Belediyesi'nin öz malıdır. Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş'ye bağlı bir fabrikadır. Bizim ilk dönemimizin ardından çeşitli dönemlerde fabrikada üretimin durduğu zamanlar olmuş. Fabrikadaki ürün çeşitliliğinin azaldığı dönemler olmuş. Ham madde probleminin, ham madde ihtiyacının karşılanmadığı dönemler olmuş ve en son 2023 yılı Ağustos ayından itibaren neredeyse üretim tamamıyla durmuş ve vergi dairesine, SSK'ya olan borçları ödenmez hale gelmiş. Burası benim göz bebeğim olan noktalardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz şehirde benim üzerinde hassasiyetle durduğum, çok önem verdiğim bazı konular var. Onlardan bir tanesi de burası. Tıpkı Kayaşehir'e verdiğim önem gibi. Tabi hassasiyet göstermemin ve önem vermemin altında başka sebepler yatıyor. “

-“BU ŞEHRİN MAKUS TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“Dostlar biz bu şehirdeki makus talihi, ekonomik makus talihi değiştirmek zorundayız. Bunun için de bu şehrin mutlaka ve mutlaka turizme açılması lazım. Kaldı ki 2019 yılından beri yürüttüğümüz çalışmalarla artık Nevşehir'in sokaklarında turist gezer hale geldi. Kayaşehir, VR Merkezi ve Meryem Ana Kilisesi şehre değer kattı. Orada otellerimizi de yaptığımız andan itibaren gerçekten şehrin ekonomik kaderi değişecek. O yüzden dün, bugün ve yarın sürekli Kayaşehir demeye, Kayaşehir için özel hassasiyet göstermeye devam edeceğim. Çünkü siz belediyecilik faaliyetlerini yaparsınız. Bunu kim belediye başkanı olursa olsun yapar hiç fark etmez. Belediye başkanı olduğu andan itibaren birisi 10 km yol yapar, birisi 3 km, birisi 10 park yapar, birisi bir park yapar. Her kişi, belediyecilik faaliyetini normal standartlarının altında veya üstünde bir şekilde yürütür. Marifet burada belediyecilik faaliyetlerinin haricinde şehre değer katacak, şehrin kaderini değiştirecek işler yapabilmektir. İşte onlardan bir tanesi Kayaşehir. O yüzden dün sürekli Kayaşehir dediğim gibi bugün de diyeceğim, yarın da diyeceğim. Onu sürekli gündemde tutarak turizmcilerin gözünü buraya çekiyorum. Birçok turizmci yeni yeni Kayaşehir öğrenmeye başladı. İşte bu bilet fabrikası da o kadar önem verdiğim işlerden bir tanesi.”

-“BUKLET FABRİKASI BELEDİYEMİZE CİDDİ EKONOMİK KATKI VE ŞEHRE İSTİHDAM SAĞLAYACAK”

“Nissa Buklet Fabrikası neden önemli? Birincisi ciddi bir istihdam sağlama olasılığı var. İkincisi, bölgede çok ciddi manada bir buklet ekonomisi var. Bölgedeki otellerimiz, buklet ürünlerini Ankara'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan veya Türkiye'nin farklı şehirlerinden temin ediyorlar. Neden? Nevşehir'de onların ihtiyaçlarını giderecek bir fabrika olmasın diye yola çıktık. Dolayısıyla istihdam yaptığınız gibi ürünlerinizi de bölgedeki otellere pazarladığınız ve ürünleriniz bizden alındığı andan itibaren üretim kabiliyetimizi yukarıya çekeceğiz. Hem de istihdamı arttıracağız. Beraberinde de Nevşehir Belediyesi'ne ciddi manada ekonomik katkı verecek bir nokta burası. O yüzden bizim için çok önemli. Lakin geldiğim noktada gördüğüm şu ki, yeterince pazarlama tekniği yapılmamış. Biraz önce bir pazarlama profesörü bir hocamızla görüştük. Birkaç gün içerisinde buraya gelerek ondan da pazarlama tekniği konusunda, ürün konusunda, paketleme konusunda destek alacağız. Maalesef ki hala Nevşehir Belediyesi'nin buklet fabrikasının olduğunu çok sayıda turizmci bilmiyor. Beraberinde ister istemez otel sahipleri de bilmiyorlar. Nevşehir bilmiyor ki biz başka yerlere duyuralım. Ürün çeşitliliğimizi arttırıyoruz. Artık burada sıvı ve katı gübreleri de satıyoruz. Biz bir otelin ihtiyacı olan bütün ürünleri üretiyoruz. Banyo köpüğü yapıyoruz, duş jeli yapıyoruz, şampuan yapıyoruz, saç kremi, duş bonesi, terlik, sabun üretiyoruz. Beraberinde ihtiyaç olduğu andan itibaren maske üretimi yapıyoruz. Dezenfektan üretiyoruz. Yani bir otelin ihtiyacı olup da temin etmek istediği hangi ürün varsa biz üretiyoruz. Fabrikamızda ham maddelerimiz ağzına kadar dolu. “