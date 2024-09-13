Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yol arkadaşı Halim Kara’yı son yolculuğuna uğurladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak gittiği hastanede kalp krizi sonucu doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybeden kadim dostu Halim Kara için son görevini yerine getirdi.

SON GÖREV

AK Parti’de uzun yıllar siyaset yapan ve Başkan Yusuf Alemdar’ın “yol arkadaşım” dediği Kara’nın cenazesi evinde helallik alınmasından sonra Erenler Kayalar Reşitbey Merkez Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, teşkilat mensupları, bürokratlar, muhtarlar, basın mensupları, ailesi ve sevenleri katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Başkan Alemdar, cenaze töreninde aileyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı. Halim Kara, gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından dostları ve sevenlerinin dualarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

“YÜREĞİM YANIYOR” DİYE YAZMIŞTI

Başkan Alemdar, Halim Kara’nın vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreğim yanıyor. Yol arkadaşım, kader arkadaşım Halim Kara'yı kaybettik. İyi günde kötü günde birlikte yol yürüdüğüm kardeşim. Bugüne kadar bir karıncayı dahi incittiğini görmedim. Tertemiz bir kalbi vardı. Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim rahmetiyle karşılasın” ifadelerine yer vermişti.

KADİM BİR DOST: HALİM KARA

Halim Kara, Sakarya’da uzun yıllar boyunca birçok sosyal projeye, çalışmaya öncülük etmiş, şehir siyasetinde sevilen bir isimdi.

Halim Kara, Başkan Yusuf Alemdar’ın şehirde yaptığı tüm görevlerde kadim bir dost olarak yanında bulunmuş ve destekçisi olmuştu.

Vefatı dava arkadaşları, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.