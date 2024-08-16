İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, TBMM'deki olağanüstü oturumda yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak görüntüleri tasvip etmediğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nun Can Atalay oturumunda milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya bir tepki de İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan geldi.

Turan, yaşananların ve görüntülerın tasvip edilemez olduğunu belirtti.

Turan, kendisinin 8,5 yılı grup başkanvekilliği 13 yıl milletvekilliği yaptığını anımsatarak, olağanüstü davetle açılan TBMM’de ilk konuşmacı olarak Ahmet Şık'ı gösteren irade, konunun çözülmemesini istediğini net olduğunu söyledi.

Meclisin konuşma ve eleştirme yeri olduğunu belirten Turan, "Meclis küfür ve hakaret yeri değil! Vekile küfür seçmenine/millete küfürdür.!" değerlendirmesinde bulundu.

https://twitter.com/turanbulent/status/1824434094165348361