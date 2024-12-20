Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın'a giderken yol güzergâhında bulunan Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz İlk ve Ortaokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan Bartın'a giderken yol üzerindeki Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz ilk ve Ortaokuluna sürpriz ziyarette bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre okul bahçesinde bir anda Bakan Tekin'i karşılarında gören öğrenci ve öğretmenler şaşkınlıklarını gizleyemedi, ziyaretinden dolayı duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdiler. Daha sonra sınıfları gezen Bakan Tekin öğrencilerle sohbet etti, derslerine iştirak etti.

Ardından öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.