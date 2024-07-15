MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın FETÖ ve PKK başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle amansız mücadelesini sürdüreceğinin mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhur İttifakı'nın FETÖ ve PKK başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle amansız mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Bahçeli, mesajında, "Bilhassa FETÖ’nün iç ve dış uzantılarının son günlerde biteviye yaydıkları fitne ve dedikodu salgının kökü Türk yargısının huzurunda ve şaşmaz adalet teraziyle kazınıp atılacaktır" ifadelerini kullandı.