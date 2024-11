Bağışıklığı güçlendiriyor ancak... C vitamininin fazlası böbrek taşına neden oluyor! Genellikle C vitamini açısından yüksek olan ve bağışıklığı destekleyen 'Atom' tabirli meyve sularında portakal, nar, kivi, limon, greyfurt gibi meyveler bulunduğunu belirten uzmanlar, antioksidan etki gösteren A, C, E vitaminlerinin yanı sıra potasyum, folik asit gibi besin ögeleri içerdiğini kaydetti