ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi büyük bir heyecanla başladı. Yetenek sınavlarını başarıyla tamamlayan 1642 öğrenci, konservatuvarın farklı bölümlerinde sanat dolu bir eğitime adım attı.

Sanatın her dalına dokunmayı hedefleyen İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Sahne Sanatları, Halk Oyunları, Şan ve Enstrüman eğitimi gibi temel alanlarda akademik düzeyde eğitim veriliyor.

Öğrenciler, profesyonel sanat eğitiminin yanı sıra konservatuvarın zengin olanaklarından da yararlanma fırsatı buluyor.

SANAT YOLCULUĞUNA İLK ADIM

Bu dönem sanata gönül vermiş 1642 öğrenci, yetenek sınavlarını başarıyla geçerek eğitim hakkı kazandı. Geleceğin sanatçılarını profesyonel düzeyde yetiştirmeyi hedefleyen konservatuvarda, alanında uzman 76 eğitmen, öğrencilerin gelişimi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Konservatuvarda bu yıl eğitim alan öğrencilerin bir kısmı önceki yıllardan gelen süreçlerini sürdürürken, bir kısmı ise sanat yolculuğuna ilk adımlarını atıyor. Kentin kültürel yaşamına önemli katkılar sunan konservatuvar, yıl boyunca düzenlenecek konserler ve etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak. Öğrencilerden oluşan icra heyetleri ve korolar, Antalya'nın dört bir yanında sahne alacak.

ÖĞRENCİLERDEN ULUSLARARASI BAŞARILAR

Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila, 'Konservatuvarımız 1999 yılından itibaren hizmet vermektedir. Konservatuvarımızda 5 bölüm mevcuttur.

Konservatuvarımızın öğrencileri, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda birçok başarıya imzalar atmıştır. Geçen yıl kurduğumuz Gençlik Orkestrası ve Antalya Klasik Gitar Orkestrası başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlara ek olarak bu yıl Bağlama Orkestrası ve Flüt Orkestrası da faaliyetlerine başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine Antalya Piyano Festivali'nde yer alacağız. Öğrencilerimiz, hem nostalji tramvayında hem de sahnede performans sergileyecekler. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı olarak, sanatçı yetiştirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.