Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çağlayan Mahallesi'nde kapılarını açan Antalya'nın ilk ve tek Matematik Kampüsü'nün açılış töreninde, kampüsün geleceğin bilim insanlarının yetişmesine vesile olmasını dileyerek, 'Burada yeni Cahit Arf'lar yetişsin' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi ile Özne Eğitim ve Değişim Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Antalya'nın ilk ve tek Matematik Kampüsü, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

SUM Matematik Müzesi ile Muratpaşa Belediyesi kreşini aynı yerleşkede buluşturan kampüste çocuklar, matematiği deneyerek, sorgulayarak ve çözüm üreterek öğrenme fırsatı bulacak.

Çağlayan Mahallesi'nde hizmete açılan Matematik Kampüsü'nün açılış törenine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Nevaf Bilek ve Adnan Demirbilek, CHP Genel Başkan Danışmanı Hasan Karabulut, CHP il ve ilçe yöneticileri, Özne Eğitim ve Değişim Derneği yöneticileri, akademisyenler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

'TÜRKİYE MATEMATİK AÇIĞINI KAPATMALI'

Açılışta konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Matematik Kampüsü'nün hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, belediyeler ve kamu kurumları açısından yenilikçi projeleri hayata geçirmenin kolay olmadığını söyledi.

Matematiğin günümüzde yalnızca bir bilim dalı olarak değil, bilgisayar, yapay zeka ve dijital teknolojiler çağında toplumların geleceğini belirleyen temel alanlardan biri haline geldiğini ifade eden Başkan Uysal, Türkiye'nin matematik alanındaki açığını hızla kapatması gerektiğini söyledi. Uysal, 'Sayı saymayı bilmek lazım. Sayı saymayı bilmemenin bir topluma bedeli çok ağırdır' dedi.

Matematik eğitiminin toplum genelinde yaygınlaşması gerektiğini belirten Uysal, Türkiye'nin farklı kentlerinde Matematik Kampüslerinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

'BÜTÜN ÇOCUKLARIN ÜCRETSİZ GİREBİLECEĞİ BİR PORTAL HAZIRLIYORUZ'

Muratpaşa Belediyesi olarak matematiğe erişimi yaygınlaştıracak yeni bir çalışma yürüttüklerini de açıklayan Başkan Uysal, 7-11 yaş arasındaki çocukların Türkiye'nin her yerinden ücretsiz olarak erişebileceği bir portal hazırladıklarını söyledi.

Uysal, satın alma ve yasal çerçeve çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Türkiye'mizin dört bir köşesinden Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muğla'ya bütün çocuklarımız oraya girebilecekler ücretsiz olarak' dedi.

'DİJİTAL ZEKA ÇAĞINI KAÇIRMAMALIYIZ'

Yapay zeka ve dijital teknolojilerin hızla geliştiği bir döneme girildiğini belirten Uysal, gelecekte çalışma hayatının da önemli ölçüde değişeceğine dikkat çekti. Dünya nüfusu artarken teknolojik gelişmeler nedeniyle mevcut çalışma alanlarının daralabileceğini ifade eden Başkan Uysal, toplumların bu dönüşüme hazırlanması gerektiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi olarak yaklaşık 10 yıl önce Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'ni kurduklarını hatırlatan Başkan Uysal, yeni girişim şirketlerine ücretsiz ofisler tahsis ettiklerini, buluş ve inovasyon yarışmaları düzenlediklerini söyledi. Türkiye genelinde yeni buluşları finanse edecek mekanizmaların ve teknoloji altyapısının daha geniş bir alana yayılması gerektiğini belirten Uysal, kişi ve kurumları bilim, matematik, teknoloji ve inovasyon alanında daha fazla çalışma yapmaya davet etti.

Matematik Kampüsü'nün çocukların matematikle erken yaşta tanışmasına ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmesine katkı sunacağını belirten Uysal, kampüsün geleceğin bilim insanlarının yetişmesine vesile olmasını dileyerek, 'Burada yeni Cahit Arf'lar yetişsin' dedi.