Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz diyetisyenlik hizmeti, yalnızca obeziteyle mücadele edenlere değil; kolesterol, diyabet, tiroid ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara da kişiye özel hazırlanan beslenme programlarıyla sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.ANTALYA (İGFA) - “Sağlıklı Muratpaşa Hareketi” kapsamında sunulan hizmetten bu yıl 2 bin 336 kişi faydalandı. Daha çok kilo vermek isteyenler tarafından tercih edilen diyetisyenlik uygulamaları, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar tarafından dayoğun ilgi görüyor.

Diyetisyenler, ilçe sakinlerinin sağlık durumlarına uygun kişiye özel diyet programları hazırlıyor ve belirli periyotlarla takiplerini gerçekleştiriyor.

Belediyenin uzman diyetisyenleri yalnızca beslenme planı hazırlamakla kalmıyor. Yağ, kas, sıvı, iç yağlanma ölçümleri ve vücut kitle indeksi analizleriyle vatandaşların düzenli takibini sağlıyor. Böylece bireyler hem mevcut sağlık durumlarını yakından takip edebiliyor hem de hedeflerine uygun bir yol haritası oluşturabiliyor.

Yoğun ilgi gören diyetisyenlik hizmeti, ilçe genelinde hastalıkların önlenmesine, mevcut rahatsızlıkların ilerlemesinin engellenmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlıyor.