Antalya Muratpaşa Belediyesi'nce bu yıl 10'uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, 'Edebiyat Nereye' temasıyla gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Edebiyat Günleri, 21 Kasım Cuma Kaleiçi'nde düzenlenen şiir dinletisiyle başladı. Etkinlikte, etkinlik için Antalya'da bir araya gelen şairler şiirlerini seslendirdi.

Ardından Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (AKMED) Ahmet Telli'nin kolaylaştırıcı olduğu 'Çağdaş Şiirimizde Nazım Hikmet Köprüsü' panelinde Ali Cengizkan, Eren Aysan ve Sevgi Özel konuşmacı olarak yer aldı.

Saat 19.00'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı 'Sanat Nereye' sergisinin açılışının ardından düzenlenen törende yılın en iyi öyküleri açıklandı. Cabir Özyıldız Dünyanın Bütün Karıcıları, Özlem Dikeçligil ise Karanlığın İcadı kitabıyla 'En İyi Öykü Kitabı Ödülü'nü paylaştı. 'En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü' ise Kağıttan Kaplan kitabıyla Ceyhan Usanmaz'a verildi.

Antalya Edebiyat Günleri, 23-24 Kasım tarihlerinde Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, imza etkinlikleri ve şiir dinletileriyle sürdü.

EDEBİYATIN KALBİ MURATPAŞA'DA ATTI

Etkinliğin ikinci günü, Ferruh Tunç'un kolaylaştırıcılığında gerçekleşen 'Edebiyat, Buradan Nereye?' başlıklı panelle başladı. Panelde Prof. Dr. Ahmet İnam, Mahmut Temizyürek, Mustafa Cihan Camcı ve Orhan Koçak konuşmacı olarak katıldı.

Yazar ve şairlerin kitaplarını imzalamasının ardından Tuncer Çetinkaya'nın kolaylaştırıcı olduğu 'Ödül Alanlar Masası' söyleşisinde, ödül sahibi yazarlar kitapları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Günün devamında Ahmet Telli'nin kolaylaştırıcılığındaki şiir dinletisinde Neşe Yaşın, Tuğrul Keskin ve Yunus Koray, şiirlerini Antalyalılarla paylaştı.

ANTALYA EDEBİYAT GÜNLERİ 10 YAŞINDA

Edebiyat Günleri'nin son günü 'Estetik Diyaloglar' paneliyle başladı. Nazmi Ağıl'ın kolaylaştırdığı panelde Akif Kurtuluş, Fatih Altuğ, Nedret Öztokat Kılıçeri ve Yalçın Armağan konuşmacı olarak yer aldı. Ardından Abüdlkadir Budak, Akif Kurtuluş ve Nazmi Ağıl şiirlerini okurlarla buluşturdu.

Etkinlik, 10 yıllık yolculuğu anlatan 'Antalya Edebiyat Günleri 10 Yaşında' paneliyle sona erdi. Tuncer Çetinkaya'nın yönettiği panelde Ferruh Tunç, Gülnur Karaaslan, İbrahim Karaoğlu ve Özcan Karabulut, etkinliğin ilk yılından bugüne uzanan hikayesini anlattı.

Gönüllü Sanat Yönetmenliğini Ferruh Tunç'un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri'nin danışma kurulunda Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eren Aysan, İbrahim Karaoğlu, Nazmi Ağıl, Nedret Öztokat Kılıçeri, Özcan Karabulut, Serhan Ada, Tarık Günersel ve Tuncer Çetinkaya yer aldı. Öykü dalında yılın en iyilerini belirleyen seçici kurul ise Ayşen Işık, Gülay Kaplan, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Şenay Eroğlu Aksoy'dan oluştu.