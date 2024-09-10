Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nn 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği ‘Çiçek Desenleri Günleri’nin yarışma başvuruları başladı. Etkinlikte, liselerden katılacak gruplar en güzel çiçek desenini oluşturmak için yarışacak.ANTALYA (İGFA) - En güzel çiçek deseninin seçileceği yarışmaya, liselerden birer resim öğretmeninin rehberliğinde 10’ar kişilik 25 öğrenci grubu katılacak. Başvurular, 9 Eylül 2024 tarihinde başlarken, 1 Kasım 2024 tarihine kadar Muratpaşa Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru sırasında, uygulanacak desenlerin eskizleri de sunulacak.

Yarışmaya katılacak gruplar, Muratpaşa ilçe sınırları içindeki liselerden seçilecek ve her grup bir resim öğretmeni rehberliğinde yarışmaya katılabilecek aynı zamanda uygulayacakları desenlerin görsellerini başvuru formu ile birlikte sunacak.

Çiçek Desenleri Günleri’nde yarışacak öğrenciler, jüri tarafından belirlenecek ve sonuçlar 2 Aralık 2024 Cuma günü Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.