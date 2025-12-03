Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli Otomatik Şok Cihazları (OED), Ankara'da 25 noktaya yerleştirildi. Cihazlar, kalp krizi riskine karşı ambulans gelene kadar yaşam desteği sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Otomatik Şok Cihazı (OED) Projesi, Ankara'da halkın kullanımına sunuldu. Yerli mühendislik gücüyle tasarlanan cihazlar, il genelinde belirlenen 25 noktaya yerleştirildi.

ASELSAN imzalı OED cihazları, Türkçe sesli komut sistemi ile hastanın kalp ritmini analiz ediyor ve gerekli durumlarda müdahale için şok uygulayabiliyor. Ambulans ekibi olay yerine ulaşana kadar hastanın hayatta kalmasını destekleyen cihazlar, adeta bir yaşam köprüsü işlevi görüyor.

Ankara Valiliği, projenin ülkeye ve Ankara'ya hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen tüm taraflara teşekkürlerini iletti.