Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Akciğer Günü farkındalık etkinliği düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Akciğer sağlığı ve solunum hastalıklarının ele alındığı programda uzman sunumları gerçekleştirilirken; vatandaşlara tansiyon ve kan şekeri ölçümü, vücut kitle indeksi ve solunum fonksiyon testi uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Dünya Akciğer Günü dolayısıyla Solunum Koalisyonu iş birliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte; akciğer sağlığının korunması, solunum hastalıklarının erken değerlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Programa alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonelleri katıldı.

'SOLUNUM SAĞLIĞININ ÖNEMİ SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BİZE BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, Dünya Akciğer Günü'nün solunum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu belirterek 'Akciğerlerimizi vücudumuzun sessiz bir motoru olarak görüyoruz gün içinde akciğerlerimiz biz farkında olmadan ortalama 10.000 litre düzeyinde dışarıdan havayı alıp içeride oksijenleyip karbondioksit olarak dışarı atıp ve vücudumuza temiz oksijenli kan sağlayan bir organımızdır' dedi.