UNESCO Dünya mirası listesine giren Gordoin Antik Kenti için hazırlanan Koordinatörlüğünü Ayşe Biçer'in, küratörlüğünü ise Uras Yurdugül'ün üstlendiği sergide, 43 sanatçının çalışmaları sergilendi. Sergi bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Ankara Kalesi'nde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi İdari Bina'da düzenlenen sergi, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü toplumsal dayanışma fikriyle bir araya getirdi.

Koordinatörlüğünü Ayşe Biçer'in, küratörlüğünü ise Uras Yurdugül'ün üstlendiği organizasyonda; resimden heykele, farklı anlatım biçimlerini barındıran çok sayıda eser yer alıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç; '43 sanatçı farklı disiplinlerde ürettiği eserlerle sanatın dönüştürücü gücünü toplumsal dayanışmayla müzemiz idari binasında buluşturdu. Sanat yalnızca estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal bağ kurma aracıdır 'dedi.

Ayşe Biçer ise, 'Hayata sevgiyle bakmanın önemini sanatın gücünü ele alarak anlatmak istiyoruz. Sanatın gücünü kullanarak bunu gerçekleştirdik. Farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı sergi, bireysel ve kolektif hikâyeleri 'çözülme, yüzleşme ve dönüşüm' temaları etrafında ele alıyor. Sergiden elde edilecek gelir ise umudu büyütmek adına bağışa dönüştürülecek. Sergi 17 Ocak itibarıyla başlamış olup bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Bu süre zarfında tüm sanatseverleri sergimizi görmeye davet ediyoruz' şeklinde konuştu.

Uras Yurdugül, sergi için büyük bir çaba harcadıklarını belirterek; 'Bu projede gerçekten çok büyük bir emek harcandı. Hava Budan, Ayşe Biçer ve Uras Yurdagül ile birlikte üç kişi olarak, elbette sanatçılarımızın da katkılarıyla, iç ve dış yazışmalar dâhil olmak üzere pek çok süreci biz üstlendik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve başarılı bir iş ortaya koyduğumuza inanıyoruz' açıklamasında bulundu.