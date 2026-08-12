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Başvurular ve programın ayrıntılarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, programa ilişkin kontenjanın sınırlı olduğunu belirterek, uygun şartları taşıyan gençleri başvuru yapmaya davet etti.

Program kapsamında sosyal yardım alan bireylere ile şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına öncelik tanınacak.

Destek programına başvuracak kişilerin; 19-30 yaş arasında olması, örgün eğitim kurumuna kayıtlı bulunması, Ankara il sınırları içinde ikamet etmesi, Tip 1 diyabet tanısını sağlık raporuyla belgelemesi gerekiyor.

Programla, gençlerin diyabet yönetimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabetli gençlerin hastalık yönetimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Diyabet Sensörü Destek Programı-2 için başvuruları almaya başladı. Programda sosyal yardım alan gençler ile şehit ve gazi yakınlarına öncelik verilecek.

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