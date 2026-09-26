Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde konserlerden operaya, sergilerden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla devam etti. Ege ve Balkan ezgilerinden caz ve film müziklerine, Mozart'ın 'Don Giovanni' operasından geleneksel sanatlara kadar farklı içerikler Başkent'in çeşitli noktalarında ziyaretçilerle buluştu.

ANKARA (İGFA) - Türk, Yunan, Ege ve Balkan ezgilerini modern yorumlarla ele alan Komşiler, festival kapsamında müzikseverlerle buluştu. Ud, buzuki, gitar, perküsyon ve vokalden oluşan grup; Rebetiko ve Cafe Aman gibi geleneksel türlerin yanı sıra Zeibekiko, Sirtaki ve Aptaliko gibi dans formlarından örnekleri repertuvarına taşıdı.

2025 yılında Zagreb'de kurulan Zagreb Unlimited Quintet (ZvUQ) ise klasik eserlerden çağdaş oda müziğine uzanan repertuvarıyla festival sahnesinde yer aldı. Hırvatistan Ulusal Tiyatrosu Zagreb Orkestrası ve Zagreb Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan beş genç müzisyenden oluşan topluluk, müzikseverlerle buluştu.

Festivalin bir diğer konseri 'İkonik Şarkılar: Caz'dan Film Müziklerine' oldu. Cazın farklı dönemlerinden film müziklerine, Queen'den ABBA'ya uzanan eserler Zeugma Ensemble tarafından yeniden yorumlandı.

MOZART'IN BAŞYAPITI 'DON GIOVANNI' ANKARA'DA

Wolfgang Amadeus Mozart'ın önemli operalarından 'Don Giovanni', Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından piyanolu konser versiyonuyla izleyici karşısına çıktı. İki perdelik eser, çapkın İspanyol asilzade Don Giovanni'nin hikayesini müzik aracılığıyla sahneye taşıdı.

SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİN SERGİLERİNDE BULUŞTU

'ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu' sergisi, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıklardan üretilen eserlerle teknoloji ve sanatı bir araya getirdi. ASELSAN'ın Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan at, kedi, keçi, albatros ve kurt eserleri CSO Ada Ankara'da ziyaretçilerini ağırladı.

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki 'Başkentli Çocukların Gözünden Ankara', 'Zamanı Mühürlemek: Geçmişten Geleceğe Posta Pulları', 'Günebakan Çocuklar ile Ankara Müzeleri Sanat Sergisi' ve Türk Hava Kurumu Müzesi'ndeki 'Murassa Madalyası Sergisi' de festivalin sergi programında yer aldı.

YAVUZ ZIRHLISI'NIN HİKAYESİ ANLATILDI

'Tek Eser Sohbeti: Yavuz Zırhlısı' programında, Yavuz Zırhlısı'nın tarihçesi koleksiyonda bulunan gemi parçaları eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

MİNİKLER İÇİN MASAL VE MÜZİK BİR ARADA

Keman Virtüözü ve Yazar Emek Yalın Orhon, 'Müzik ve Masal Bir Arada - Kemanlı Masal Saati' etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Masal anlatımı ile keman performansını buluşturan etkinlikte çocuklara müzik ve edebiyatı bir arada deneyimleme imkanı sunuldu.

Çocuklara yönelik Resim Atölyesi ve 'Rengârenk Vitraylar' da festival programında yer aldı.

ÇOCUKLAR BİLİM, SANAT VE HAVACILIKLA BULUŞTU

VR Gözlük Simülatörü ile katılımcılara dijital ortamda paraşütle atlayış deneyimi sunulurken, 'Ergenlikte Beyin Gelişimi' konferansında ergenlik döneminde beyinde meydana gelen yapısal ve duygusal değişimler ele alındı.

THK Gökçen Model Planör Yapımı ve Türk Hava Kurumu Temalı Boyama Kâğıdı Etkinliği çocukları havacılıkla tanıştırdı. Tezhip Atölyesinde ise geleneksel Türk bezeme sanatının teknikleri ve motif dünyası katılımcılarla buluştu.

MÜZELER VE TARİHİ ROTALAR FESTİVAL PROGRAMINDA

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirilen rehberli turda ziyaretçiler, müzenin tarihi alanlarını, koleksiyonlarını ve sergilenen eserleri rehber eşliğinde yakından tanıdı.

Festival programında ayrıca Rehberli Müze Gezisi, Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali de yer aldı.

Ankara Kültür Yolu Festivali, tarih, kültür, sanat ve geleneksel değerleri buluşturan etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.