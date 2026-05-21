Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Necip Fazıl Tiyatro Salonu'nda sahnelenen 'Bu Da Geçer Ya Hu' adlı tiyatro oyunu, nostalji dolu atmosferi ve kahkaha yüklü hikâyesiyle sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA)- Ankara'nın Keçiören ilçesinde komedi türündeki 'Bu da geçer ya hu' adlı oyun, Yeşilçam'ın unutulmaz ruhunu sahneye taşırken izleyicilere eğlenceli ve kahkaha dolu anlar yaşattı.

Film yıldızı Lalifer'e ulaşabilmek için kendi filmini çekmeye karar veren Arif'in hikâyesini konu alan oyun; hayaller, yanlış anlaşılmalar ve birbirinden renkli karakterler etrafında gelişen olaylarla seyirciyi Yeşilçam dönemine götürdü. Köhne bir film platosunda geçen hikâyede planların karışması, rollerin değişmesi ve herkesin başrol olma çabası sahnede mizahi bir curcunaya dönüştü.

Danslar, şarkılar ve nostaljik göndermelerle zenginleşen iki perdelik oyun, seyircilerden büyük alkış aldı.

Oyuncuların sahne performansları izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanırken, dekor atmosferi ve müzikal geçişler de oyuna ayrı bir renk kattı. Yeşilçam sinemasına sevgi dolu bir selam niteliği taşıyan gösterinin ardından vatandaşlar salondan tebessüm ederek ayrıldı. Oyunun yazarlığını Uğur Saatçi üstlenirken, yönetmen koltuğunda Caner Karadağ yer aldı.

Toplam 120 dakika süren oyun, 16 yaş ve üzeri izleyiciler için sahnelendi.