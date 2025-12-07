Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zor günlerinde Başkentlilere yardımcı olmak amacıyla başlattığı sağlık ulaşım hizmeti; 21 ambulans, 7 diyaliz aracı, 1 acil yardım ambulansı ve 79 personel ile devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), herkesin eşit ve erişilebilir sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), herkesin eşit ve erişilebilir sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

ABB, hastane randevularından bir gün önce Başkent 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen hasta ve engelli vatandaşları evden kamu hastanesine, kamu hastanesinden evine taşımaya devam ediyor. Personellere verilen eğitimlerle de sağlık ulaşım hizmeti güçlendiriliyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; 21 ambulans, 7 diyaliz aracı, 1 acil yardım ambulansı ve 79 personelle kentin tamamına hizmet veriyor.

YIL İÇERİSİNDE 40 BİNİN ÜZERİNDE BAŞKENTLİ BU HİZMETTEN YARARLANDI

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında görev yapan personellerin günlerini kutlayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, 'İl sınırlarımız içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi yaparken bu araçları kullanan arkadaşlarımızı hızlı sürüş teknikleri; diğer paramedik arkadaşlarımızı da zaman zaman hasta yaklaşımı, hasta psikolojisi gibi eğitimlerimizle destekliyoruz' diye konuştu.

Yavuz, hasta taşıma işleminin hastaneden eve, evden hastaneye olarak gerçekleştiğini belirterek, '79 tane personelimiz, 21 tane ambulansımız, 7 tane diyaliz ambulansımız ve 1 tane de acil hizmetleri veren ambulansımız var' dedi.

Yavuz, yalnızca geçtiğimiz yıl içinde 16 bin 620 hasta nakil ve 23 bin 708 diyaliz nakil hizmeti olmak üzere toplam 40 bin 328 kez Ankaralılara ulaşım desteği sağlandığını ifade etti.