Ani hava değişimleri, özellikle aşırı soğuk ve sıcak dalgaları, kalp üzerinde doğrudan stres oluşturur. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, ani sıcaklık değişimlerinin kalp krizi riskini artırdığını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, kalp krizi riskleri ve ani hava değişimin etkileri konusunda yaptığı açıklamada, 'Soğuk hava, damarların daralmasına neden olur. Bu durum,

Kan basıncını yükseltir.

Kalbin iş yükünü artırır.

Kalp kasının oksijen ihtiyacını yükseltir.

Ani soğuk hava maruziyeti, özellikle kalp hastalığı olan bireylerde kalp krizini tetikler.

Sıcak havalar, dehidrasyona yol açar.

Damarları genişletir.

Kalp ritmini bozar.

Bu süreç, kalbin daha hızlı ve düzensiz çalışmasına neden olur ve kalp krizi riskini yükseltir.

2015 yılında Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışmada, ani sıcaklık değişimlerinin özellikle 65 yaş üstü bireylerde kalp krizi sıklığını artırdığı gösterilmiştir.

Kimler daha fazla risk altında?

Ani hava değişimleri, kalp hastalığı olanlar, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol hastaları, obez bireyler, ileri yaştakiler için daha yüksek risk oluşturur.' dedi.