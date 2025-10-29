Başkan Köse: “Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak”

Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin de yürüyüşe destek vererek, 'Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır' mesajı verildi.

BURSA (İGFA) - Anatolium AVM'de, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği kapsamında, kadınlar pembe şemsiyelerle yürüdü, erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlattı.

