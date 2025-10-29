Bursa'da Anatolium AVM'de meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.
BURSA (İGFA) - Anatolium AVM'de, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği kapsamında, kadınlar pembe şemsiyelerle yürüdü, erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlattı.
Etkinlik boyunca kurulan bilgilendirme stantlarında ziyaretçiler, uzmanlardan bilgi aldı, pembe adımlarla farkındalığı büyüttü.
Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin de yürüyüşe destek vererek, 'Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır' mesajı verildi.
Kaynak: RSS